Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di Sanji sulla autostrada Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza permanente la chiusura della complanare da Ponte di Nona a fine complanare contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscita obbligatoria svincolo Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo code a partire da Settecamini restiamo sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sulla tratto Urbano code qui per traffico tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est direzione centro circolazione scorrevole invece sulla Roma Fiumicino anche sul Raccordo Anulare siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia alla circolazione in precedenza rallentata terminato l'intervento tecnico un treno è tornata regolare i treni Intercity Intercity notte regionali coinvolti hanno accumulato ritardi Fino a 25 minuti da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 10:25