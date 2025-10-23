Astral infomobilità Di nuovo buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare Mininterno traffico si rallenta tra le uscite Cassia Veientana e salari a seguire dalla Nomentana alla Tiburtina poi si procede a rilento dalla diramazione Roma Sud arrabbia e si rallenta ancora dalla Pontina alla Roma Fiumicino in attesa traffico rallentato all'altezza dell'uscita Aurelia più avanti code Roma Fiumicino Ostiense e rallentamenti dalla Casilina la Tiburtina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Cody in diminuzione ora localizzate da Fiorentina al bivio per la tangenziale est direzione centro e in uscita da Tor Cervara al Raccordo Anulare restiamo sulla Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza per male la chiusura della complanare nel tratto autostradale da Ponte di Nona a fine complanare contestualmente è chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscita obbligatoria svincolo ponte per il traffico diretto a Teramo code a partire da Settecamini siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia la circolazione e rallentata per un intervento tecnico a un treno possibili ritardi fino a 30 minuti per i treni Intercity Intercity notte e regionali pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 09:40