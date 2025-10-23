Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura ilMeteo prudenza per l'allerta a Sony diramata dalla Protezione Civile del Lazio del primo pomeriggio di oggi giovedì 23 ottobre per le successive 18 24 ore Si prevedono sulla nostra regione dai quadranti occidentali venti forti con raffiche di burrasca e sui settori appenninici venti forti fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte veniamo al traffico sulle consolari sulla Salaria sulla Flaminia Cod rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e del Lavoro via dei due punti nei due casi direzione centro sulla tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro è nella direzione opposta file da Tor Cervara raccordo anulare sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'euro infine sul Raccordo Anulare Si procede a rilento in interna dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina poi code dalla diramazione Roma Sud alla Pier lentamente tra Laurentina Ostiense in esterna si rallenta da pescazzo poi code tra Roma Fiumicino e puntini e rallentamenti dalla Prenestina la Tiburtina pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizi della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 09:10