Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 08 | 40

in apertura il meteo prudenza per l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile del Lazio dal primo pomeriggio di oggi giovedì 23 ottobre e per le successive 18 24 ore Si prevedono sulla nostra regione dai quadranti occidentali 20 posti con raffiche di burrasca sui settori appenninici venti forti fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte veniamo al traffico in ulteriore aumento sul Raccordo Anulare Si procede a rilento in interna dalla dire a Roma Nord la Tiburtina poi code dalla diramazione Roma Sud alla Appia e rallentamenti tra Laurentina Ostiense in esterna si rallenta dalla Cassia a Pescaccio poi code tra Roma Fiumicino e Pontina e rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina intensifica il traffico anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro e nella direzione opposta Si procede a rilento da Togliatti al Raccordo Anulare sulla Tiburtina incidente all'altezza di Settecamini Verso il raccordo anulare permangono ma per traffico intenso situazione invariata a sulla Salaria sulla Flaminia code rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali da Labaro via dei Due Ponti nei due casi direzione centro

