Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla viaria regionale a Roma sul Raccordo Anulare Code in interna tra le uscite casi di ne abbia in esterna si rallenta da Casal del Marmo a Pescaccio poi dalla Prenestina la Nomentana e dalla Flaminia alla Cassia Veientana sulla turbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro restiamo sulla Roma Teramo ricordiamo che permane la chiusura per consentire i lavori di messa in sicurezza siamo tra Ponte di Nona e fine complanare direzione Teramo diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina un incidente e la causa delle code all'altezza di Settecamini verso raccordo anulare per traffico file sulla Nomentana da Tor Lupara a lo rotonda per via Paolo Sesto quest'ultima sulla Salaria e sulla Flaminia file rispettivamente la vita spada via dei Prati Fiscali e dall'albero via dei due punti nei due casi direzione centro siamo in chiusura il meteo ed è allerta arancione quella di la Protezione Civile del Lazio dalla primo pomeriggio di oggi giovedì 23 ottobre per le successive 18-24 ore Si prevedono sulla nostra regione dai quadranti occidentali venti forti fino a burrasca sui settori appenninici e mareggiate lungo le coste esposte da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

