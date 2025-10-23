Tempo di lettura: 2 minuti Di rinvio in rinvio e ormai la situazione sta diventando insostenibile per gli abitanti dei complessi di via Saragat. L’ennesima riunione ha prodotto la fumata nera per un’area che, ormai, vive nell’esasperazione più completa. Il racconto è abbastanza netto, non ha bisogno di grandi interpretazioni. “ Questa mattina – così inizia il post del gruppo facebook Comitato di quartiere San Pio via Saragat Benevento – alle ore 11 c’era in programma una riunione con i vertici Acer, chiesta dal comitato di quartiere, per far luce sui lavori che, a detta dell’Acer, in una riunione fatta a luglio, dovevano cominciare nel mese di ottobre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Saragat, riunione dei vertici Acer per l’inizio dei lavori: inquilini lasciati fuori ed ennesimo rinvio