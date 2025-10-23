Via Santa Maria in Gradi i semafori tornano in funzione e il traffico va in tilt | Il verde dura troppo poco

Viterbotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre un mese, sono stati riaccesi i semafori all'incrocio tra via Santa Maria in Gradi, via Sabotino e via della Grotticella a Viterbo. L'impianto era rimasto spento per consentire i lavori nel quartiere La Pila ma il ritorno alla normalità non è stato dei più tranquilli, soprattutto nelle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Viterbo, al via recupero Basilica Santa Maria in Gradi - Presentato questa mattina nella sala convegni dell'università della Tuscia, il programma dei lavori di restauro della basilica di Santa Maria In Gradi di Viterbo. Segnala ansa.it

Santa Maria in Gradi, la rinascita . Inaugurato il restauro della chiesa - È stato inaugurato ieri dopo oltre due anni, il restauro della chiesa di Santa Maria in Gradi ad Arezzo, un lungo intervento ... Secondo lanazione.it

Chiesa di Santa Maria in Gradi in Arezzo, inaugurato oggi il restauro - Arezzo, 13 marzo 2024 – È stato inaugurato oggi il restauro della chiesa di Santa Maria in Gradi in Arezzo, che torna ad essere aperta al culto, dopo la chiusura avvenuta nel dicembre 2022 per ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Via Santa Maria Gradi