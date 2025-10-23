Via Santa Maria in Gradi i semafori tornano in funzione e il traffico va in tilt | Il verde dura troppo poco
Dopo oltre un mese, sono stati riaccesi i semafori all'incrocio tra via Santa Maria in Gradi, via Sabotino e via della Grotticella a Viterbo. L'impianto era rimasto spento per consentire i lavori nel quartiere La Pila ma il ritorno alla normalità non è stato dei più tranquilli, soprattutto nelle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quattro giorni fa presentava in una convention a Caserta la propria candidatura alle Regionali campane per Forza Italia e oggi viene arrestata dalla Dda di Napoli. E’ la rapida parabola del vicesindaco di Santa Maria a Vico Veronica Biondo, uno dei nomi di s - facebook.com Vai su Facebook
Viterbo, al via recupero Basilica Santa Maria in Gradi - Presentato questa mattina nella sala convegni dell'università della Tuscia, il programma dei lavori di restauro della basilica di Santa Maria In Gradi di Viterbo. Segnala ansa.it
Santa Maria in Gradi, la rinascita . Inaugurato il restauro della chiesa - È stato inaugurato ieri dopo oltre due anni, il restauro della chiesa di Santa Maria in Gradi ad Arezzo, un lungo intervento ... Secondo lanazione.it
Chiesa di Santa Maria in Gradi in Arezzo, inaugurato oggi il restauro - Arezzo, 13 marzo 2024 – È stato inaugurato oggi il restauro della chiesa di Santa Maria in Gradi in Arezzo, che torna ad essere aperta al culto, dopo la chiusura avvenuta nel dicembre 2022 per ... Lo riporta lanazione.it