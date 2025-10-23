Via Michelino sfratto e scontri Tafferugli fuori dal palazzo poi giù porte e muri per entrare

Bologna, 23 ottobre 2025 – Alla fine, i due sfratti che erano in programma oggi in via Michelino sono stati eseguiti. Ma al costo di muri e porte sfondati, scontri con la polizia, sit-in in Comune e, al di là degli 'schieramenti', il nodo di un'emergenza abitativa reale che diventa benzina sul fuoco della contestazione di piazza. Un'agitazione destinata a non esaurirsi, visto che anche domani pomeriggio è previsto un presidio anti sfratto in piazza Maggiore. Due sfratti: l'intervento. La lunga giornata bolognese, le cui immagini hanno avuto una eco nazionale, è iniziata intorno alle 7, in zona Fiera, quando l'ufficiale giudiziario incaricato di eseguire i provvedimenti è arrivato al civico 41 di via Michelino.

