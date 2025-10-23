Via dell' Umiltà ecco un esempio di quando la toppa è peggio del buco #lafotodeilettori

«Concedetemi un detto poco originale ma calzante. Questo è il classico esempio di quando la toppa è peggio del buco». A scriverci è Adriano, autore dello scatto fatto in via dell'Umiltà. «Ho letto il vostro articolo su buche e rattoppi e ho pensato di mandarvi una foto. Con la prima pioggia, si vede bene: qui una lingua di asfalto è stata posta per coprire i sampietrini in cattive condizioni». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

