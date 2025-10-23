Milano, 23 ottobre 2025 – Un furgone che brucia in mezzo alla strada, con alte fiamme e fumo nero che si sprigionano dal mezzo in balìa del rogo. E’ la scena che si è materializzata questa mattina giovedì 23 ottobre in via Carnia, zona Palmanova a Milano. Per cause che dovranno essere ricostruite e accertate, un furgone di Milano Ristorazione ha preso fuoco ed è stato completamente avvolto dalle fiamme, finendo carbonizzato. La scena è stata ripresa dai palazzi lungo la strada. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero alle auto e agli altri veicoli parcheggiati vicin i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Carnia, furgone di Milano Ristorazione in fiamme sulla strada