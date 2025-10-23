via ai tornei e campionati di risiko a sala e bagnarola

A Cesenatico prendono il via i tornei ed i campionati di Risiko, che per i mesi autunnali ed invernali si svolgono a Sala e a Bagnarola, con interessanti e diversificati appuntamenti nelle due frazioni dell’entroterra. In cabina di regia c’è sempre il Risiko Club Cesenatico Corsari, con in testa Luca Toni. È un sodalizio formato da un buon numero di appassionati, che fa parte del circuito nazionale ed organizza anche eventi importanti. Ogni martedì sera, alle 21, al Circolo Arci di Sala in via Campone, l’appuntamento è per una serata a partecipazione gratuita e con partite amichevoli, dedicata a coloro che desiderano avvicinarsi a questo gioco, per imparare regole e strategie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

