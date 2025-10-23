Vi racconto l’alba delle relazioni italo-marocchine L’intervento di Salzano

Prendere la parola a Fès, nel cuore della memoria del Marocco e del pensiero mediterraneo, significa tornare all’alba delle relazioni tra l’Italia e il Marocco e riconoscere, in questo incontro, la continuità di un dialogo che attraversa i secoli. Fès è una città che custodisce nella pietra e nella parola la saggezza del tempo. Le sue mura, le sue scuole e la sua università portano un’eredità che non appartiene soltanto al Marocco, ma a tutto il Mediterraneo. È per me un grande onore essere qui, in una città che più di ogni altra incarna la memoria viva e l’anima spirituale del Regno. Ogni relazione tra Stati, come tra persone, nasce da un gesto di riconoscimento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi racconto l’alba delle relazioni italo-marocchine. L’intervento di Salzano

