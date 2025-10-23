Frenata nelle conclusioni del vertice Ue sull’uso degli asset russi. La bozza preparata prima del summit prevedeva che il Consiglio europeo chiedesse alla Commissione Ue di “presentare prima possibile proposte concrete che prevedono un graduale e possibile uso” dei beni russi. Nel testo approvato dai 26- meno l’Ungheria- compare un più generico “opzioni di sostegno finanziario” all’Ucraina, e si prevede che il Consiglio europeo “torni sulla questione”. Resta invece il punto in cui si concorda di “tenere congelati” gli asset russi fino al risarcimento da parte di Mosca dei danni della guerra. Il vertice Ue ha deciso dunque di non dare un mandato pieno e dettagliato sull’uso degli asset russi per i prestiti di riparazione all’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vertice Ue, sostegno finanziario all’Ucraina per i prossimi due anni. Rinvio sull’uso degli asset russi