Vertenza Riello tavolo al Mimit | attenzione alta sul futuro dell' azienda
Si è riunito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Riello, azienda specializzata nella produzione di sistemi di climatizzazione, che in Italia conta circa 600 dipendenti distribuiti tra i due stabilimenti produttivi di Legnago e Volpago. 🔗 Leggi su Veronasera.it
