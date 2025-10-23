Verstappen operazione rimonta | ora la pressione è su Piastri e Norris

L’olandese della Red Bull, in stato di grazia, ha recuperato 64 punti in quattro gare: con cinque ancora da disputare e 40 punti di distacco, il quinto titolo è possibile. La McLaren non vince da quattro Gp e a Città del Messico Max ha già trionfato cinque volte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen, operazione rimonta: ora la pressione è su Piastri e Norris

