Se ne è parlato e probabilmente si continuerà a discutere della mancata disponibilità data da Jannik Sinner all’Italia nelle Finali di Coppa Davis a Bologna tra poco meno di un mese. Il rifiuto del n.2 del mondo sta facendo discutere a tutti i livelli, tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Resta il fatto che Filippo Volandri, capitano non giocatore azzurro, dovrà sopperire all’assenza di Jannik in vista dell’impegno citato. Il 19 novembre gli azzurri sfideranno l’Austria e vorranno iniziare nel modo migliore il cammino nella Final Eight. Volandri, considerando i pre-convocati resi noti tre giorni fa, potrà contare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Verso un ballottaggio tra Berrettini e Cobolli in Coppa Davis? Volandri chiamato a decidere