Napoli e Inter si sfideranno tra poco meno di 48 ore allo stadio Maradona. Da ambo le parti c’è ancora qualche dubbio di formazione, che verrà sciolto a ridosso del big match. Ciò che interessa al tifo partenopeo, più dell’undici iniziale, è tornare a vedere la rosa azzurra carica e grintosa, dopo gli ultimi due k.o pesanti. Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, nella giornata odierna ha dichiarato di aspettarsi un Napoli totalmente diverso dopo la debacle di Champions League contro il PSV, conoscendo bene mister Antonio Conte. Napoli, Ventola rassicura: “Conosco Conte, gli azzurri saranno agguerriti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso Napoli-Inter, la sentenza dell’ex non lascia dubbi: “Giocheranno così”

