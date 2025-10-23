Verso la Vita Indipendente | dalla nascita all’età adulta

Creare   basi   per   l’autonomia   di   vita   delle   persone   con   disabilità. Percorso partecipativo in flipped learning – (Novembre 2025 – Giugno 2026) Il Percorso è finalizzato alla creazione di un  Gruppo   di   impegno   civico   di   riferimento   regionale  in grado di interagire con territori e istituzioni, locali e nazionali, a sostegno della difesa dei diritti delle persone con disabilità e della realizzazione di condizioni di Vita Indipendente. La metodologia seguirà criteri “flipped oriented” e sarà incentrata su pratiche attive degli iscritti che acquisiranno i concetti teorici in outdoor e parteciperanno agli eventi come “discussant” (a rotazione), animando gli incontri e sottoponendo al lavoro del gruppo le criticità emerse durante il lavoro seminariale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

