Verso la Vita Indipendente | dalla nascita all’età adulta

Creare basi per l’autonomia di vita delle persone con disabilità. Percorso partecipativo in flipped learning – (Novembre 2025 – Giugno 2026) Il Percorso è finalizzato alla creazione di un Gruppo di impegno civico di riferimento regionale in grado di interagire con territori e istituzioni, locali e nazionali, a sostegno della difesa dei diritti delle persone con disabilità e della realizzazione di condizioni di Vita Indipendente. La metodologia seguirà criteri “flipped oriented” e sarà incentrata su pratiche attive degli iscritti che acquisiranno i concetti teorici in outdoor e parteciperanno agli eventi come “discussant” (a rotazione), animando gli incontri e sottoponendo al lavoro del gruppo le criticità emerse durante il lavoro seminariale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

