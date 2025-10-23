Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Dimenticare Catania riflettendo sugli errori del Cibali. È questo il mantra che sta accompagnando la Salernitana nella marcia di avvicinamento alla sfida in notturna di domenica. All’Arechi arriverà la Casertana per un altro derby che manca all’appello da un decennio esatto. Una sfida, quella contro i falchetti, che torna – quasi come un appuntamento fisso – quando i granata sono in lotta per la promozione. Accadde esattamente dieci anni fa ed allora la vittoria all’ultima giornata ebbe valore solo per le statistiche, con la Salernitana già abbondantemente promossa in B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso la Casertana col dubbio Inglese: all’Arechi una cornice da cadetteria