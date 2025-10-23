Verifiche agli impianti tecnici dell' autostrada Catania-Siracusa chiusure notturne e deviazioni
Dalle ore 21 di lunedì 27 ottobre alle ore 6 del giorno successivo, Anas effettuerà alcune verifiche agli impianti tecnologici posti all'interno delle due canne della galleria San Demetrio, nel tratto compreso tra i chilometri 4,760 e 7,700 dell'autostrada “Catania-Siracusa”. Durante questa fase. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
