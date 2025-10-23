Verbania al teatro Il Maggiore torna la danza con Sonnet of Samsara
Sabato 25 ottobre, alle 21, sul palco del teatro Il Maggiore di Verbania torna la danza con lo spettacolo "Sonnet of Samsara" dello Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Cross Project, inaugura la nuova stagione teatrale verbanese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
