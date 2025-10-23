Verbania al teatro Il Maggiore torna la danza con Sonnet of Samsara

Novaratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre, alle 21, sul palco del teatro Il Maggiore di Verbania torna la danza con lo spettacolo "Sonnet of Samsara" dello Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Cross Project, inaugura la nuova stagione teatrale verbanese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Verbania, fiumi ingrossati per la pioggia: ecco la situazione del San Bernardino - Nel primo pomeriggio è stato chiuso il sottopasso su via San Bernardino che porta al teatro Maggiore di Verbania, in via precauzionale. Scrive lastampa.it

A Verbania poliziotti salvano cane caduto nel lago Maggiore - I poliziotti della squadra acque interne della questura di Verbania hanno salvato un cane scivolato nelle acque del lago Maggiore nella zona dell'imbarcadero di Intra. Da ansa.it

Torna il Segesta Teatro Festival con grandi nomi - Torna in scena dal 25 luglio al 24 agosto, con la direzione di Claudio Collovà, il Segesta Teatro Festival presentato stamane al Museo Archeologico Salinas di Palermo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Verbania Teatro Maggiore Torna