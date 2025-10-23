Ventola su Chivu | Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina nerazzurra

Inter News 24 Ventola ha elogiato il lavoro di Chivu con l’Inter e sul gioco dei nerazzurri: le parole sulla crescita dei nerazzurri. Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare la sfida di sabato al Maradona tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Cristian Chivu. L’ex calciatore nerazzurro ha espresso la sua opinione sulla squadra di Chivu e sulle difficoltà che il Napoli dovrà affrontare. Le parole di Ventola su Napoli e Inter. Ventola ha esordito parlando della partita di Champions League persa dal Napoli contro il PSV Eindhoven, sottolineando come i primi 30 minuti fossero stati positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventola su Chivu: «Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina nerazzurra»

