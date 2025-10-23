Inter News 24 Le parole di Nicola Ventola, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex calciatore dell’ Inter, ha commentato con entusiasmo la vittoria dei nerazzurri sul campo dell’ Union Saint-Gilloise. Ventola ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando i punti di forza emersi nella partita e le scelte tattiche di Cristian Chivu, che hanno contribuito al successo. L’INTER DI CHIVU – Quando sei coinvolto e senti veramente la fiducia si vede: io ho avuto Cuper che era un meritocratico, anche se c’erano grandi nomi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ventola: «All’Inter tutti rispondono bene, vedo una differenza rispetto all’anno scorso»