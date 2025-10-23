Venti forti e raffiche di burrasca su Gargano Monti Dauni e Basso Fortore | allerta meteo di 25 ore

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il maltempo imperversa nel centro nord con piogge e violenti temporali, nelle regioni del Mezzogiorno a preoccupare è il forte vento. In particolare, nella giornata di oggi si prevedono in Puglia venti tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

