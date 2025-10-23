Vent’anni fa veniva trasmessa l’ultima puntata de Il Maresciallo Rocca
Per fare uomo ci vogliono 20 anni. Così scriveva Francesco Guccini nel lontano 1967, mentre oggi ai viterbesi non basta forse lo stesso periodo di tempo per avere meno nostalgia della serie televisiva che ha reso popolare come non mai la loro città. Il 23 ottobre del 2005, esattamente due decenni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
