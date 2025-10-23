Venezuela precipita aereo durante il decollo | due vittime

Tragedia in Venezuela, dove un piccolo velivolo è precipitato subito dopo il decollo dall'aeroporto di Paramillo, nello stato di Táchira. L'incidente ha provocato la morte di due persone. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo avrebbe avuto problemi tecnici pochi secondi dopo l'alzata in volo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, precipita aereo durante il decollo: due vittime

