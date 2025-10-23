Venezuela Maduro schiera 5000 missili anti-USA

In Venezuela Maduro schiera 5mila missili contro gli Stati Uniti. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Venezuela, Maduro schiera 5000 missili anti-USA

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela crescono dopo le dichiarazioni di Trump sulle operazioni della Cia. Pechino si schiera con Maduro, lo scontro diventa globale - facebook.com Vai su Facebook

Trump autorizza CIA a operazioni contro Maduro: alta tensione USA-Venezuela, Caracas ricorre all’ONU. 50 milioni per informazioni che possano portare all’arresto o a una sua condanna per narcotraffico a Maduro. Allerta anche in Colombia - X Vai su X

Maduro, il nemico utile - L’autocrate venezuelano è sempre più nel mirino di Trump, che lo accusa di riempire l’America di migranti e droga. Riporta limesonline.com

Venezuela, Maduro schiera l'esercito al confine con la Colombia. Trump bombarda le navi dei narcos - Il Venezuela ha schierato migliaia di truppe al confine con la Colombia dopo che gli Usa hanno autorizzato la Cia a svolgere operazioni contro il presidente Nicolas Maduro, accusato da Washington di e ... affaritaliani.it scrive

Venezuela, Maduro: schierati 2,5 milioni di militari per "aggressione" da parte degli Stati Uniti - Maduro ha affermato che il Venezuela si sta difendendo dall'"aggressione" statunitense e che ha 2,5 milioni di militari e milizie dispiegate. Da it.euronews.com