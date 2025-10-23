Venerus annuncia la tracklist dell’album Speriamo feat con Izi Cosmo Gemitaiz
A una settimana dalla sua pubblicazione, Venerus annuncia la tracklist dell’album Speriamo, molte le collaborazioni, da Izi a Gemitaiz. Speriamo è il nuovo atteso album di Venerus, in uscita venerdì 7 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD, vinile e vinile autografato per Asian Fake Emi Records Universal Music Italia. Anticipato dai singoli Ti Penso, Felini con Marco Castello e Impossibile, il terzo album in studio di Venerus prende il titolo da una parola semplice e potentissima, l’espressione che meglio racconta il tempo in cui viviamo: basta ascoltare le conversazioni per strada, la voce dei commentatori in radio o il linguaggio quotidiano per riconoscere dentro a questo termine un profondo desiderio collettivo di fiducia e abbandono al destino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
