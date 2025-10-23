Venerdì ad Ercolano | L’intergruppo Sviluppo Sud organizza incontro con ON Roberto Fico
A Ercolano l’Intergruppo “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” incontra Roberto Fico per discutere le priorità della Campania tra sanità, lavoro e territorio.. “ L’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” questo venerdì (ore 17.45) ha organizzato un incontro col candidato alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico, a Villa Signorini (Ercolano, via Roma 43). Ad aprire il dibattito sarà lo scrittore Pino Aprile, presidente onorario dell’intergruppo, congiuntamente all’economista dottor Giovanni Barretta e al docente Unisa Maurizio Sibilio. Al termine, sono previsti gli interventi del Presidente dell’Intergruppo, On. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
