Vendemmia | lavoro nero e violazioni sulle norme di sicurezza cinque denunciati

Lavoro nero e una serie di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro e previdenziali. Sono emerse nei giorni scorsi dai controlli del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro, dei carabinieri di Firenze, svolti nel settore agricolo della provincia fiorentina.Ispezioni in particolare alle imprese. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

