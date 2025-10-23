Gavorrano, 23 ottobre 2025 – Una lettera aperta, indirizzata a Stefano Neri, amministratore delegato di Venator Italy, e per conoscenza a Luigi Mansi, presidente di Nuova Solmine, per stimolare un confronto concreto e trasparente sul futuro dello stabilimento industriale di Scarlino. È questa l’iniziativa promossa dal gruppo consiliare «Noi, per Gavorrano», che continua a seguire con grande attenzione l’evoluzione della vertenza Venator e le prospettive di rilancio industriale legate alla possibile cessione dell’impianto. Al centro della lettera c’è un messaggio chiaro: è tempo di avviare senza ulteriori ritardi la trasformazione della Vallina da ex cava a discarica per i gessi rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venator, comincia un’altra battaglia: “Vallina indispensabile”