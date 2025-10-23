Vela trofeo Raul Gardini A Marina di Ravenna arrivano gli specialisti del Team Race

Torna nel week end il Trofeo Raul Gardini, evento riservato alla vela giovanile che chiude ufficialmente il Circuito Italiano Team Race; organizzata dal Circolo Velico Ravennate, la manifestazione ha trovato il supporto di Sport Valley Emilia-Romagna, Fondazione Raul Gardini e Solimar Equipment. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

