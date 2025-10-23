Vela Il team di QQ7 campione italiano Offshore 2025

La vela italiana d’altura parla ravennate. Il team di QQ7 ha conquistato il Campionato italiano Offshore 2025, sia il titolo assoluto (ed è la prima volta) sia quello di categoria (già centrato nel 2023 e nel 2024). L’armatore di QQ7, uno scafo di 16 metri, è l’imprenditore bolognese Salvatore Costanzo, il circolo velico di appartenenza è il Circolo Velico Ravennate. Il campionato offshore è aperto a tutte le imbarcazioni, divise secondo un rating legato alle prestazioni di cui si tiene conto per la classifica finale. La regata finale si è svolta tra Capo d’Orlando e le isole Eolie e l’equipaggio di QQ7 ha compiuto la sua impresa stabilendo anche il nuovo record di percorrenza di categoria: 20 ore, 5 minuti e 19 secondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

