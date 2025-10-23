La vela italiana d’altura parla ravennate. Il team di QQ7 ha conquistato il Campionato italiano Offshore 2025, sia il titolo assoluto (ed è la prima volta) sia quello di categoria (già centrato nel 2023 e nel 2024). L’armatore di QQ7, uno scafo di 16 metri, è l’imprenditore bolognese Salvatore Costanzo, il circolo velico di appartenenza è il Circolo Velico Ravennate. Il campionato offshore è aperto a tutte le imbarcazioni, divise secondo un rating legato alle prestazioni di cui si tiene conto per la classifica finale. La regata finale si è svolta tra Capo d’Orlando e le isole Eolie e l’equipaggio di QQ7 ha compiuto la sua impresa stabilendo anche il nuovo record di percorrenza di categoria: 20 ore, 5 minuti e 19 secondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vela. Il team di QQ7 campione italiano. Offshore 2025