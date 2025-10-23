Vela Il team di QQ7 campione italiano Offshore 2025
La vela italiana d’altura parla ravennate. Il team di QQ7 ha conquistato il Campionato italiano Offshore 2025, sia il titolo assoluto (ed è la prima volta) sia quello di categoria (già centrato nel 2023 e nel 2024). L’armatore di QQ7, uno scafo di 16 metri, è l’imprenditore bolognese Salvatore Costanzo, il circolo velico di appartenenza è il Circolo Velico Ravennate. Il campionato offshore è aperto a tutte le imbarcazioni, divise secondo un rating legato alle prestazioni di cui si tiene conto per la classifica finale. La regata finale si è svolta tra Capo d’Orlando e le isole Eolie e l’equipaggio di QQ7 ha compiuto la sua impresa stabilendo anche il nuovo record di percorrenza di categoria: 20 ore, 5 minuti e 19 secondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Grande successo per #PoliTO Sailing Team che ha ottenuto tre importanti riconoscimenti alla 1001 Vela Cup, la competizione universitaria internazionale sul Lago di Como. Il Team ha conquistato il 1° posto nel Trofeo Paolo Padova e il 1° posto nel Trofeo - facebook.com Vai su Facebook
Vela, c’è l’accordo tra i team per l’America’s Cup Partnership https://ilsole24ore.com/art/vela-c-e-l-accordo-i-team-la-america-s-cup-partnership-AHikzmBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760547983… - X Vai su X
Vela: a Earlybird il titolo di campione mondiale dei ClubSwan 50 - Swan One Design Worlds, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con ClubSwan Racing. Scrive ansa.it
Vela: team Django rappresenterà l'Italia all'Admiral's Cup - A distanza di oltre vent'anni torna in calendario l'Admiral's Cup di vela e l'Italia si prepara a un rientro da protagonista su uno dei palcoscenici più celebri della vela offshore. Secondo ansa.it
Vela, il genovese Federico Bergamasco sul tetto del mondo - A Weymouth, località del sud dell’Inghilterra affacciata sulla Manica e spazzata dal vento, il genovese Federico Bergamasco firma l’impresa. Si legge su ilsecoloxix.it