Vaticano incontro tra Leone XIV Carlo III e regina Camilla | preghiera storica in Cappella Sistina e nomina del re come Royal Confrater - VIDEO

Oggi l'incontro storico tra i regnanti inglesi e Papa Leone XIV: tra i vari impegni istituzionali, il momento più simbolico è stata la preghiera ecumenica presso la Cappella Sistina. Per la prima volta dopo 500 anni il capo della Chiesa Anglicana ha pregato insieme al capo della Chiesa cattolica. No. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaticano, incontro tra Leone XIV, Carlo III e regina Camilla: preghiera storica in Cappella Sistina e nomina del re come "Royal Confrater" - VIDEO

