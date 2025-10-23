Vaticano I reali britannici Carlo III e Camilla accolti da Papa Leone XIV

Cdn.ilfaroonline.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città del Vaticano, 23 ottobre – I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo  incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa Leone. “Benvenuto”, Il Papa accoglie così il monarca nella Biblioteca privata prima dell’inizio del colloquio privato. “I’m thrilled”, replica Carlo ammirato dalle bellezze artistiche del Palazzo Apostolico. Con Carlo, la regina Camilla in abito nero. Credit Photo: royalfamily.uk Subito dopo  il momento storico in Cappella Sistina: Carlo diventa il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. Prevost presiede una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina alla quale partecipano re Carlo e Camilla. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vaticano reali britannici carloCarlo e Camilla in visita in Vaticano: il programma, la sicurezza e dove alloggiano i reali inglesi - Re Carlo III e la regina Camilla incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano. Secondo fanpage.it

vaticano reali britannici carloCarlo e Camilla incontrano Leone XIV in Vaticano, sono i primi reali britannici a pregare con un Papa - I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa Leone. Da lanuovasardegna.it

vaticano reali britannici carloCarlo e Camilla arrivati in Vaticano, sono i primi reali britannici a pregare con un Papa - I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa Leone: per la prima volta dopo 500 anni il re brit ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vaticano Reali Britannici Carlo