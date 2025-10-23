Varriale si difende dalle accuse dell’ex compagna | Non ho detto ‘morirai’ ma ‘sono in Rai’ Così il giornalista ai giudici

Varriale si difende dalle accuse dell’ex compagna: «Non ho detto ‘morirai’ ma ‘sono in Rai’». Il giornalista è stato ascoltato dai giudici in aula. Enrico Varriale è stato ascoltato in aula dai giudici nel processo in cui è imputato con le pesanti accuse di stalking e lesioni personali aggravate ai danni di una sua ex compagna. I fatti contestati dalla Procura risalgono al periodo compreso tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Per il noto giornalista sportivo, la cui presenza in tribunale è legata alla sua versione dei fatti, si tratta di un momento processuale delicato. Questo è infatti il secondo procedimento che lo vede imputato per accuse identiche: Varriale era già stato condannato lo scorso giugno a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, per un procedimento analogo relativo a un’altra ex compagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale si difende dalle accuse dell’ex compagna: «Non ho detto ‘morirai’ ma ‘sono in Rai’». Così il giornalista ai giudici

