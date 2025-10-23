Varriale punge la Juventus | Primo ko anche in Champions League oggi la squadra di Tudor sarebbe fuori pure dai playoff Il suo commento

Varriale commenta la sconfitta del Bernabeu: il giornalista critica la sterilità offensiva e lancia l’allarme sulla classifica europea dei bianconeri. Una sconfitta di misura, onorevole per certi versi, ma che certifica un momento di crisi profonda e complica maledettamente il cammino europeo. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal Real Madrid, incassando il primo ko anche in Champions League dopo quello subito in campionato contro il Como. Un risultato negativo che il giornalista Enrico Varriale ha commentato senza mezzi termini sul suo profilo X, sottolineando le difficoltà offensive e lanciando un allarme sulla classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale punge la Juventus: «Primo ko anche in Champions League, oggi la squadra di Tudor sarebbe fuori pure dai playoff». Il suo commento

