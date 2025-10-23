Vannacci tira dritto | Vado avanti con i miei team

Dopo l’assenza al Consiglio federale della Lega (ufficialmente perché «ero a Strasburgo, sono pagato per fare l’eurodeputato»), Roberto Vannacci ha chiarito la situazione dei suoi “team” e replicato al veto di Matteo Salvini. Intervistato dal Corriere della Sera, il vicesegretario del Carroccio ha sottolineato: «I team non sono realtà politiche, ma associazioni culturali per promuovere i nostri principi», e chi ne fa parte «potrà candidarsi alle elezioni future, così come ogni cittadino italiano». Dunque «l’azione e l’impegno dei team va avanti senza esitazione, come prima e più di prima». La replica dell’ex generale arriva dopo che Salvini aveva avvertito che le associazioni culturali non devono diventare «soggetti politici in competizione con la Lega». 🔗 Leggi su Lettera43.it

