Vannacci | Nessuna concorrenza interna nella Lega
«Strumentalizzazione da parte dei giornali». Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Carroccio durante un'intervista a margine della sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Roberto #Vannacci (#Lega) non fa drammi per il ko in #Toscana: "Nessuna Caporetto, o si vince o si impara" | GUARDA #elezioni #video #22ottobre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/10/22/video/roberto-vannacci-elezioni-toscana-nessuna-ca - X Vai su X
Salvini stoppa le polemiche su Vannacci: “Nessuna resa dei conti”. Leggi www.lospiffero.com per rimanere informato - facebook.com Vai su Facebook
Pontida acclama Vannacci (che nega ambizioni da segretario): «Noi gli eredi di Kirk». Salvini: «Nessuna divisione» - che l’europarlamentare in mimetica trovasse un’accoglienza gelida tra le valli bergamasche ... Si legge su ilmessaggero.it
Pontida acclama Vannacci: «Noi gli eredi di Kirk». Salvini: nessuna divisione - che l’europarlamentare in mimetica trovasse un’accoglienza gelida tra le valli bergamasche ... Secondo ilgazzettino.it
Vannacci: "Mi auguro sia tolta l'immunità a Ilaria Salis. Noi gli eredi di Kirk, la sinistra fa la vittima" - Il generale, vicesegretario del partito di Matteo Salvini (arrivato sul pratone dopo alcuni controlli medici), è arrivato a Pontida nel corso della giornata ... Lo riporta huffingtonpost.it