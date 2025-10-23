Vandali in centro a Baveno rigate le auto parcheggiate | la segnalazione

Novaratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse auto, almeno cinque fino ad ora, danneggiate dai vandali, che hanno rigato le fiancate delle macchine mentre si trovavano parcheggiate in centro.Succede a Baveno e a segnalare gli episodi è Johnny Tonetti dell'associazione Vivere Baveno, nata per raccogliere segnalazioni dei cittadini in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

