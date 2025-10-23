Vance vede Bibi E la Knesset vota per annettere la Cisgiordania

Un messaggio a Benjamin Netanyahu e uno agli Stati Uniti d'America. Nel giorno in cui il vicepresidente Usa JD Vance è in Israele, in attesa che arrivi oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio, la Knesset ha approvato, con voto preliminare (25 a 24) un disegno di legge per applicare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania e un secondo ddl per annettere una grande città-insediamento. Si tratta di un atto di ribellione agli ordini di scuderia del Likud, il partito del premier, che aveva chiesto di votare contro, e un segnale all'amministrazione americana, contraria all'annessione della West Bank. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vance vede Bibi. E la Knesset vota per annettere la Cisgiordania

