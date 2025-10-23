Vance | Gli Usa non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania

La presa di posizione del vicepresidente Usa dopo un primo sì all'annessione della Cisgiordania deciso dalla Knesset. Netanyahu: «Non siamo vassalli degli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Vance: «Gli Usa non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania»

VANCE IN ISRAELE/ “Gli Usa vogliono la pace a Gaza, ora la sfida è una guerra tra bande nella Striscia” - Gli USA vogliono mantenere il cessate il fuoco, ma altre milizie occupano il terreno che prima era di Hamas: c’è il rischio di uno scontro a Gaza ... Lo riporta ilsussidiario.net

Jd Vance in Israele: Hamas deve rispettare accordo, se non lo fa succederanno cose molto brutte - "Sappiamo che Hamas deve rispettare l'accordo, e se non lo rispetta, succederanno cose molto brutte... Come scrive ilgiornale.it

Gaza, Vance in Israele vede Netanyahu: "Qui per monitorare ma non come si fa con i bambini" - Il vice presidente americano è arrivato ieri in Israele, dove si trovavano già da alcuni giorni l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner e dove domani è atteso ... msn.com scrive