Vance | Gli Stati Uniti non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Cisgiordania non verrà annessa da Israele: questa è la politica dell'amministrazione Trump e continuerà a esserlo. Se le persone vogliono votare simbolicamente possono farlo, ma di certo non ne siamo stati contenti". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance prima di partire dall'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv dopo due giorni di visita, commentando l'approvazione in prima lettura alla Knesset, il parlamento israeliano, del progetto di legge sull'annessione degli insediamenti in Cisgiordania. Vance ha affermato che il voto preliminare di ieri alla Knesset sull'annessione della Cisgiordania lo ha offeso ed è stato "molto stupido". 🔗 Leggi su Iltempo.it

