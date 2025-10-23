Vance da Netanyahu | strada giusta | Ma sarà difficile disarmare Hamas

di Giulia Prosperetti ROMA Mentre l'amministrazione americana, nel giorno dell'incontro a Gerusalemme tra il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, continua a ostentare ottimismo smentendo le criticità rilevate dalla stampa internazionale – compreso il ruolo di "Bibisitter" da parte degli Usa – il disarmo di Hamas e il destino della Cisgiordania rischiano di far deragliare il piano Trump. Questioni lasciate in sospeso che ora si stagliano sul percorso della pace come scogli insormontabili. "Ci aspetta un compito molto arduo: disarmare Hamas, ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione palestinese, ma anche garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele.

