Vance contro la Knesset | la Cisgiordania non sarà annessa parola di Trump

Thesocialpost.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente americano J.D. Vance, in visita ufficiale a Tel Aviv, ha preso posizione contro il voto della Knesset che apre alla possibile annessione della Cisgiordania. La definizione è netta, quasi irritata: un atto “strano e sciocco”, ha detto, spiegando che la politica di Donald Trump resta contraria a qualsiasi passo unilaterale israeliano sui territori occupati. Il messaggio arriva in un momento delicatissimo, mentre gli Stati Uniti tentano di consolidare il cessate il fuoco a Gaza e di mantenere una cornice diplomatica stabile nel Medio Oriente. Vance ha definito “piuttosto buoni” i segnali emersi dai colloqui con Benjamin Netanyahu, ma ha avvertito che l’iniziativa del parlamento israeliano rischia di destabilizzare la regione proprio quando Washington lavora alla ricostruzione del dialogo con i partner arabi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vance contro la knesset la cisgiordania non sar224 annessa parola di trump

© Thesocialpost.it - Vance contro la Knesset: la Cisgiordania non sarà annessa, parola di Trump

Approfondisci con queste news

vance contro knesset cisgiordaniaVance contro la Knesset: la Cisgiordania non sarà annessa, parola di Trump - Vance, in visita ufficiale a Tel Aviv, ha preso posizione contro il voto della Knesset che apre alla possibile annessione ... Da thesocialpost.it

vance contro knesset cisgiordaniaVance: "Gli Stati Uniti non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania" - "La Cisgiordania non verrà annessa da Israele: questa è la politica dell'amministrazione Trump e continuerà a esserlo. Secondo iltempo.it

vance contro knesset cisgiordaniaVance assicura: “Israele non annetterà la Cisgiordania” - Bufera dopo il voto del Parlamento israeliano a favore dell'annessione del territorio della Cisgiordania occupata ma dagli USA Vance smentisce l'ipotesi. Lo riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Vance Contro Knesset Cisgiordania