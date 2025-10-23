Vance contro la Knesset | la Cisgiordania non sarà annessa parola di Trump
Il vicepresidente americano J.D. Vance, in visita ufficiale a Tel Aviv, ha preso posizione contro il voto della Knesset che apre alla possibile annessione della Cisgiordania. La definizione è netta, quasi irritata: un atto “strano e sciocco”, ha detto, spiegando che la politica di Donald Trump resta contraria a qualsiasi passo unilaterale israeliano sui territori occupati. Il messaggio arriva in un momento delicatissimo, mentre gli Stati Uniti tentano di consolidare il cessate il fuoco a Gaza e di mantenere una cornice diplomatica stabile nel Medio Oriente. Vance ha definito “piuttosto buoni” i segnali emersi dai colloqui con Benjamin Netanyahu, ma ha avvertito che l’iniziativa del parlamento israeliano rischia di destabilizzare la regione proprio quando Washington lavora alla ricostruzione del dialogo con i partner arabi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
