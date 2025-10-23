Valorizzare le aree montane | rinnovato l’accordo Regione-Anci

FIRENZE – Regione Toscana e Anci Toscana rafforzano la loro collaborazione per sostenere lo sviluppo delle aree montane e interne e contrastarne lo spopolamento. Con l’ultimo accordo 2025-2027, la Giunta regionale destina 115.500 euro a progetti mirati, di cui 105mila euro dalla Regione e 10500 euro da Anci Toscana. Le risorse finanzieranno iniziative per migliorare i servizi, promuovere opportunità economiche e rafforzare la qualità della vita nelle comunità più fragili. “Con questo accordo confermiamo il nostro impegno per i territori montani e le aree interne – sottolinea il presidente Eugenio Giani –. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

