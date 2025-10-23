Vallo di Lauro la regia occulta delle truffe assicurative | scoperta un’organizzazione criminale decine di falsi incidenti e 133 indagati
È nell'area del Vallo di Lauro, tra l'Avellinese e il Napoletano, che si sviluppa l'indagine che ha scoperchiato un'associazione a delinquere dedicata alle frodi assicurative. Un meccanismo complesso, gestito, secondo l'accusa, da figure professionali che avrebbero orchestrato decine di falsi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
AFT2 Baiano-Vallo di Lauro - facebook.com Vai su Facebook
Ancora fiamme nel Vallo Lauro, incendio nei boschi di Domicella - Questa volta le fiamme si sono sviluppate in una zona boschiva del comune di Domicella, mettendo in ... Come scrive ilmattino.it