Valeria Converso eletta presidente di Confesercenti Benessere

Si è tenuta questa mattina a Napoli nella sede di Confesercenti, l’assemblea elettiva di Confesercenti ‘Benessere’, una delle categorie dell’associazione. Valeria Converso è stata eletta nuova presidente del comparto. Claudio Giordano è invece il vice-presidente, l’avvocato Cetty Saetta è, infine, il coordinatore. A presenziare i lavori è stato il presidente di Confesercenti Napoli e Campania Vincenzo Schiavo: “Questa mattina abbiamo eletto la nuova presidente di “Confesercenti Benessere”, Valeria Converso. Sono particolarmente contento che una donna di grande esperienza nel mondo del benessere guiderà la nostra federazione di questo particolare settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it