Valentino Rossi contro Marc Marquez a Sepang il video inedito dopo 10 anni | Volevo ammazzarlo

A dieci anni dal famigerato "Sepang Clash", il documentario ufficiale della MotoGP riporta in luce i momenti mai visti del duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Tra i contenuti inediti spicca la frase shock del campione di Tavullia: “Volevo ammazzarlo”. Parole che raccontano la tensione e la rabbia di un weekend destinato a cambiare per sempre la storia del Motomondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

