Valentino Rossi | Bagnaia? Non capiamo cosa stia succedendo ma siamo al suo fianco
Mentre il Mondiale 2025 di MotoGP sta per volgere al termine, con ancora qualche gara in calendario ma la certezza – ormai assodata – della vittoria del titolo iridato da parte di Marc Marquez, i piloti e non solo iniziano a orientare i loro obiettivi e le loro considerazioni verso il 2026. Fra questi c’è anche Valentino Rossi: il “Dottore”, impegnato oggi in una carriera fatta di gare a quattro ruote, intervistato dal sito di Sky Sport, si è espresso prima sulla VR46 Riders Academy e poi in particolare sulla parabola sofferente e indecifrabile di Pecco Bagnaia: “Il progetto è iniziato nel 2012-13 ed è qualcosa che conta molto per me. 🔗 Leggi su Oasport.it
